Ils ne manqueraient l’événement pour rien au monde. Ils en piaffent même d’impatience. Demain, une quarantaine de musiciens casteljalousains issus d’Alegria Banda seront dans les travées du stade Chaban-Delmas de Bordeaux pour pousser derrière le Sporting Union Agenais qui affronte Montauban en finale d’accession en Top 14.

Mais, ces musiciens ne viendront pas les mains vides. Ils n’oublieront pas leurs instruments. Sous la direction de l’incontournable Bernard Thore, ils feront monter la pression dans le virage sud. “On va mettre le feu”, prévient le directeur de la banda “on sera pas seuls. Quelques amis percussionnistes vont venir nous prêter main forte”. Ils interpréteront l’hymne officiel du SUA. “Allez le SUA…” sera revisité à toutes les sauces. Version hymne – “quand ça vous prend aux tripes”, souligne celui qui a écrit le morceau – version banda, version jazz ou encore rock’n'roll. Un éclectisme qui ne manquera pas d’être repris par les 10.000 supporters agenais attendus en Gironde pour encourager les “bleu et blanc”.

On voulait quelque chose de simple et évident à retenir

En effet, Bernard Thore – en accord avec les instances dirigeantes du SUA – a travaillé à cet hymne. “On voulait quelque chose de simple et évident à retenir“, explique-t-il. Il a travaillé à partir de trois notes. “La, sol, fa“, précise-t-il “ce sont les trois premières notes du chœur des esclaves de verdi, les trois premières notes de Flowers of Scotland, les trois premières notes de l’Internationale“. Un air facile que tout le monde intègre à peine l’avoir entendu. Et après, Bernard Thore colle les cinq notes suivantes “Allez le SUA….“. “Un peu comme aux armes citoyens”, place-t-il. Dans son coin, il met du temps à trouver la bonne mélodie. Avec acharnement et détermination, il parvient à ses fins. La trame musicale est définie, les paroles y sont accolées. Le tout sous l’impulsion d’Alegria Banda qui présente l’hymne officiel aux officiels du Sporting Union Agenais. Un refrain revient régulièrement

SUA, SUA, allez le SUA. SUA, SUA, Agen est toujours là

Puis, pour la première fois, l’hymne est présenté au public. “C’était contre Montauban“, se souvient le responsable musical qui veut “y voir un signe“. Musiciens et choristes débarquent sur la pelouse d’Armandie pour dévoiler cette chanson. Elle est déclinée en plusieurs versions donc. Histoire de chauffer encore plus le virage. Notamment une version New-Orléans. Sur des airs jazzy sur laquelle Bruno Bielsa réalise un solo de trompette.

Le Bolo-Bolo de Moscato

Bien entendu, ils jouent également d’autres morceaux comme le “Bolo Bolo” cher à Vincent Moscato (que le Casteljalousain avait écrit en son temps) tout comme la Fanfare du Brennus. Un titre qu’il avait écrit quand Bègles avait été champion de France en 1993.

En tout cas, demain, à Bordeaux, ils n’en garderont pas dans les cordes vocales et donneront tout ce qu’ils ont pour que le SUA accède en Top 14. Et ensuite rythmer la troisième mi-temps qui promet d’être magistrale dans les rues d’Agen si le SUA retrouve l’élite.