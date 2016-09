Marmande Rugby - Fédérale 2. Bergerac - USM: la nostalgie des derbys d'antan

Derby d’antan, un parfum de renouveau souffle sur le devant de la scène. Parlez-en à nos aînés, ils vous diront tout net : « la suprématie régionale avait un poids énorme dans ce rapport de force. On se collait quelques beignes. C’était le rugby à l’ancienne. » Cette rivalité entre voisins avait pris une autre dimension en 1960. Pour cause, l’enjeu était de taille : le titre de champion de France de Fédérale (2e division). Une finale sulfureuse, enlevée par l’USB (16-3).

De cette période jusqu’à l’avènement du rugby professionnel, des duels homériques remplissaient les talenquères des stades Simounet et Dartiailh. Chemin faisant, la séparation fut franche : Marmande et Bergerac n’ont plus goûté aux joutes musclées, qui faisaient tant saliver dans les chaumières.

Tant de cycles écoulés, parsemés de hauts et de bas, pour retrouver finalement la trace d’un énième derby.

Derniers derbys en 1998-1999

C’était au cours de la saison 1998-1999 ! Et oui, les chevelures argentées ont sûrement à l’esprit la formule Élite 1, Élite 2 (24 + 24 clubs) et… Nationale 1 (48 clubs), celle à laquelle appartenaient Marmandais et Bergeracois. Dans une poule réunissant en outre Angoulême, Graulhet, Hagetmau, Rodez, Sarlat, Saint-Jean-de-Luz, Limoges, St-Paul-les-Dax, Tours, Ussel.

Chez les « tuniques noires », entraînées par Thierry Eboto et Jean-François Piboyeu, débutait un jeune ouvreur : Romain Teulet (20 ans), futur monsieur 3 000 points en Top 14.

À l’époque, opéraient par exemple les frères Alvarado, Xavier Dehez (international A), le centre Patrick Clavelier.

Dans les rangs marmandais, sévissaient alors : Gilles Saint-André, Vincent Fabe, Fabrice Mijoint, Laurent Gallesio, Leiff Carlson, Rémy Roussille, Mathieu Cosse, les frères Dubourg (Christophe, David), Xavier Pourcheresse, Frédéric Gobatto, Pierre Aiguillon, William Ortolan, Jannick Grassi, Hafid El Boumediani.

La liste est longue, fournie de joueurs quasiment tous formés à l’USM. Une autre époque où l’école de rugby était si florissante. Faisant le bonheur des entraîneurs d’alors, Jean Escouteloup et Laurent Jonquières.

Dix-sept ans après, ce derby revient au goût du jour ! N’en doutons, cette affiche mobilisera toute une région de passionnés. Le stade Gaston Simounet de Bergerac est promis samedi soir (coup d’envoi : 20h) à une affluence record en Fédérale 2.

En 2014-2015, le derby dordognot entre Bergerac et Périgueux en Fédérale 1 avait mobilisé 5 000 spectateurs. Le trésorier se frotte d’avance les mains.