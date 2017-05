Les challenges Christian Dutilh et Emmanuel Sainte-Cluque ont réuni samedi 65 équipes venues de toute la région sur le stade Castagnolles à Bazas.

Plus de 1.000 enfants de 5 à 13 ans ont participé aux challenges dès le matin. C’est sous le signe du fair-play que cette année encore, les rencontres toujours disputées et engagées se sont déroulées. Ainsi, lors de la finale du challenge Dutilh des moins de 14 ans qui opposait les équipes de l’US Casteljaloux et du Stade Réolais, le match a été interrompu à la suite d’un accident et les joueurs ont demandé que le trophée soit partagé. Il sera donc exposé pendant six mois dans chaque club.

L’équipe mixte des moins de 12 ans de l’US Bazas et le SC Captieux remporte son tournoi face à Salles.

Pour les moins de 10 ans, c’est l’équipe de Salles 1 qui termine en tête devant Villemur. Pour les moins de 6, Floirac gagne son match contre Biscarrosse. L’association Drôle de Diables qui défend l’accès au sport des enfants diabétiques, partenaire du tournoi a offert, à l’issue d’une tombola, des maillots et des ballons dédicacés par des joueurs de l’UBB.

Sophie Marquette