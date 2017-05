Phases finale / Championnat de France. Sept clubs du Périgord-Agenais encore en lice !

Il reste encore plusieurs équipes du comité du Périgord-Agenais engagées dans les phases finales du championnat de France.

En Fédérale 2, Bergerac (après battu Castelsarrasin en 1/8e de finale) affrontera Orthez en quart de finale, le dimanche 28 mai, sur la pelouse de Salles.

En Fédérale 3, Périgueux, sorti vainqueur du derby face à Belvès, se mesurera à Saint-Paul les Dax en 1/8e de finale. Ce match se jouera le 28 mai à Floirac.

En honneur, deux clubs de Dordogne sont toujours en course. Mussidan, pour les compte des huitièmes de finale, affrontera Saint-Pierre des Corps sur un terrain de Poitou-Charentes pas encore déterminé. Ensuite, après sa victoire face à Gujan-Mestras, Ribérac sera opposé au club gersois de Condom. Une belle opposition en perspective à Léognan. Les Gersois, un des anciens fleurons du rugby des années 80, attendent de remonter en F3 depuis plus de quinze ans et ne laisseront pas passer le coche.

Encore un match difficile pour Lavardac

En promotion honneur, Villeneuve-sur-Lot est le dernier représentant du PA. Les riverains du Lot (qui avaient battu Duras en finale du PA) rivaliseront face à Urrugnarrak sur le stade de Roquefort (Landes) pour composter leur billet pour les quarts de finale.

En 1er série, Lavardac aussi a une belle carte à jouer. Après son succès aux dépens de Marciac, le champion d’Armagnac-Bigorre, l’USLB trouvera sur sa route l’entente Hossegor Capbreton en 1/8e de finale. Ce match au sommet face au champion du comité Côte Basque Landes se déroulera à Tartas.

Enfin, en quatrième série, Buzet est également le dernier représentant du PA. Les Buzéquais affronteront toujours pour les 1/8e de finale Val de Loire à Treignac (Corrèze).

L’ensemble de ces rencontres se disputeront le dimanche 28 mai.