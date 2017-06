Les finales du championnat de France de Rugby à 7 se sont achevées ce dimanche 18 juin au Stadium d’Albi, au terme de deux journées de tournoi qui auront réuni 1400 joueurs et joueuses, répartis dans les 89 équipes qualifiées. L’événement a ainsi révélé les noms des Champions de France 2017 de la spécialité, et ce, dans les cinq catégories de compétition : élite messieurs et dames, fédéral messieurs et dames, ainsi que territorial messieurs.

Championnat de France Élite Masculin

Prenant d’une façon éclatante sa revanche de l’an passé, l’équipe des Free Sevens Bassens a battu les Bleus Sevens, tenants du titre de champions de France 2016.

Les nouveaux champions, joueurs de la région bordelaise et au-delà, ont dominé du début à la fin cette ultime rencontre (29-7).

Ouchène comparé à Bouhraoua

A été élu joueur MVP (meilleur marqueur) et meilleur joueur pour les Free Sevens : Djamel Ouchène (RACA St Jean d’Angély), futur bergeracois. A son propos, voici ce qu’écrit notre confrère de Midi Olympique: “A noter la performance du numéro 4, Djamel Ouchène qui, un peu à l’image de Terry Bouhraoua, inscrivait un magnifique doublé grâce à des crochets déroutants et à une pointe de vitesse assez impressionnante .”

Le titre permet aux Free Sevens d’obtenir une invitation au célèbre tournoi international de rugby à 7 de Dubaï.

Le groupe qui défendait les couleurs des Free pour les Finales Sevens Albi 2017 :

1. Akuila Tabualevu (US Cognac)

2. Baptiste Bonnet (Sporting Club Albigeois)

3. Jean-Maurice Decubber (US Cognac)

4. Djamel Ouchène (Raca Saint-Jean d’Angely)

5. Jérémy Discazeaux (Peyrehorade sports)

6. Charles Brousse (Aix en Provence)

7. Julien Courtiau (A.S. Bayonne)

8. Hugues Briatte (USON Nevers Rugby)

9. Maxime Le Bourhis (US Cognac)

10. Morgan Marchini (RACA Saint-Jean d’Angely)

11. Damien Pires (SPS Rugby)

12. Geoffrey Lannepetit (US Salles)

Staff : Gary Varlet, Arnaud Gineste.

Parcours jusqu’au titre : victoires en poule sur Côte Basque Landes (29-19), Ariège Pyrénées Seven (31-19), défaite contre Esprit Sud Sevens (12-31) ; puis victoires en quart contre Les 7 Salopards (19-5) et contre l’Équipe de France militaire (21-12) en demi.