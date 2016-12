Roxane est originaire de Montignac-de-Lauzun, étudie actuellement en fac d’anglais à Bordeaux. Derrière son quotidien d’étudiante « ordinaire », elle révèle une passion mais aussi un grand talent en pleine éclosion. La chanteuse de 20 ans est une artiste autonome et créative avec une voix particulière à la fois rauque et chaleureuse, douce et qui transperce.

Elle chante en jouant du piano, avec des morceaux et de beaux textes qu’elle compose elle-même. Sa première composition était « Le Carton », suivie de beaucoup d’autres dont certains sur l’amitié avec le plus connu « les amitiés » ou même sur la rupture. Son tout dernier morceau s’intitule « La plume du papillon », dont le clip ci-dessous vient de sortir.

Ces derniers titres peuvent s’écouter sur sa page Facebook ou sur Youtube, et bientôt via un CD qu’elle sortira en 2017.

Des frissons

Son dernier concert a eu lieu ce vendredi 23 décembre au soir à la Basane de Miramont-de-Guyenne, en présence de ses proches mais aussi d’un public fidèle. Pendant cette soirée, beaucoup d’applaudissements et d’admiration ont salué la magnifique voix Roxane qui a donné des frissons.

Bastid’Art et son directeur artistique, Thierry Jousseins ont été acteurs de l’organisation du spectacle. Durant sa semaine en résidence à la Basane, Roxane a été chaleureusement accompagnée et conseillée par de nombreux artistes ainsi que par Paco Tenza du groupe « Les Barbeaux » qui s’est occupé de la sonorisation du concert dans lequel, une fois de plus, elle a été éblouissante.

Déjà 40 concerts à son actif

« J’ai démarré les prestations à l’âge de 12 ans », révèle Roxane en citant quelques-unes de ses nombreuses expériences : Des fêtes de la musique aux Festivals Musicalarue et Bastid’Art, la jeune femme a eu la chance d’exprimer son talent à une quarantaine d’occasions qui la comblent.

D’ailleurs la célébrité n’est pas son moteur, comme elle nous le confie. « Les tremplins du type The Voice ne m’intéressent pas trop… Cela me fait un peu peur, il faut l’avouer. C’est une notoriété beaucoup plus grosse qui te tombe dessus ».