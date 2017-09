Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Cela s’appelle un contrat de confiance: la reconduction de l’approvisionnement en tomates et fraises signé entre Rougeline et ses clients, Mc Donald’s et Florette Food Service, est une histoire qui dure depuis 2013. Du gagnant-gagnant sur plusieurs plans: la sécurité d’un approvisionnement sans rupture pour le géant de la restauration rapide et son fournisseur le spécialiste du snaking qu’est Florette Food Service. Avec Rougeline, ils ont la garantie d’avoir du produit frais, tomates et fraises, avec ce que cela comporte de qualité gustative et de volumes d’approvisionnement. Car Rougeline, c’est lui aussi un géant, une union de coopératives agricoles qui rayonne dans le Grand Sud de la France et qui s’appuie sur des producteurs locaux pour ravitailler ses clients. C’est l’autre aspect gagnant de l’opération, la garantie qu’on ces derniers de consolider leurs revenus. C’est aussi une politique d’agriculture durable qui se présente comme un enjeu d’avenir à l’heure où l’on privilégie les circuits courts par rapport aux importations. Mc Do apporte la preuve de se procurer du produit frais français, labellisé en outre dans une démarche écologique, respectueuse de l’environnement (lutte intégrée, récupérateur de chaleur, politique zéro pesticide…).