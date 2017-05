Dimanche 7 et lundi 8 mai, au château de Roquetaillade à Mazères, remontez le temps avec l’histoire du vin du Moyen-Âge à la Renaissance et la présence de 33 bannières des Confréries des Terroirs et du Goût de la Nouvelle Aquitaine, manifestation organisée par les associations « Culture et Tourisme en Pays Clémentin » et « Les Amis du Musée de Villandraut ».

Le vin vous sera dévoilé sur 52 panneaux largement illustrés avec de très belles photos. Le Moyen-Âge se fait le témoin des progrès de qualité du vin.

L’exposition sera enrichie d’une « initiation à la dégustation » le samedi 6 mai à 15h avec Laurence Gamarde (œnologue) et d’une conférence « Sur le vin et ses interdits », le dimanche 7 mai à 15h par Yves Broquin (château Malaurane à Saint Emilion).

Lorsque l’on évoque le mot confrérie, on entrevoit un monde mystérieux laissant penser à un groupement de personnes repliées en vase clos. Mais il n’en est rien heureusement.

L’Ambassade des Confréries des Terroirs et du Goût de la Nouvelle Aquitaine fera découvrir près de 33 bannières très colorées de ces ambassadeurs.

Durant le week-end, assistez à la vie d’une confrérie, un chapitre et une intronisation et plus particulièrement le lundi 8 mai à 10h, Monseigneur Ricard célébrera la messe des confréries avec, pour terminer, les confréries Basques qui chanteront « Agur Maria ».

À 11h, intronisation des personnalités (Jean-Luc Gleyze, Monseigneur Ricard, Sébastien de Baritault, Denis Roumegous, André Desforges et Pierre Archimbaul) et à 16h conférence de Jean-Pierre Aren (confrérie de la Garbure d’Angloye) sur l’Histoire du Mouvement Confrérique.

11 artisans et artistes compléteront cette exposition, avec notamment les belles maquettes confrériques de Jean-Luc Izar. Renseignements : Jacques Sanlias au 05.56.25.39.63.