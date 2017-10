L’ancien chauffeur routier Yannick Gonzalez, 36 ans, a réussi sa reconversion dans l’écriture. Après le « Puzzle de la vie », le Langonnais sort un deuxième roman plus ludique : « La Républ’île des mômes heureux ».

Rockfort est une petite île non loin du continent où vit la tribu des Bobo. L’éducation des enfants n’y est pas idéale et les profs très durs. Un jour, un enfant du continent débarque sur l’île et une révolte se prépare…

Des sujets graves sur un ton léger

Dans ce livre vous n‘épargnez pas les chaînes d‘info avec « Béh Béh FM TV ».

Ça vient de mon expérience personnelle et familiale, du traitement de l’info en classe. J’ai travaillé sur la presse à l’école. (NDLR : il travaille dans le monde éducatif). La question qui m’intéresse est comment les gens s’approprient l’information ? J’aborde des sujets graves sur ton léger.

De quoi parle cette Républ‘île des mômes heureux ?

De la frontière entre les adultes et les enfants. Elle est perméable souvent. Les enfants veulent se prendre pour des adultes, défier cette frontière, et les adultes veulent rester ados. La peur de grandir et la peur de vieillir. C’est un conte burlesque où tout cela est tourné en dérision.

Vous jouez beaucoup avec les mots : Anna Phore, Yann Amarre…

C’est pour faire entrer le lecteur dans le jeu et l’intrigue, l’induire en erreur et créer de la tension. Il ne se passe rien de grave mais à la fin c’est l’inverse. Cela a été aussi un jeu pour moi.

Il y a un jeune qui veut devenir président, des insoumis, ça ressemble à l’actualité.

Toute ressemblance est fortuite ! J’ai écrit ce livre bien avant. Le conflit nucléaire aussi dont il est question est un hasard. Les adultes qui jouent sont parfois pires que les enfants, ils jouent de manière dangereuse. Je voulais que les lecteurs prennent du plaisir avec des thèmes assez graves. Ce qui m’a inspiré c’est le roman de Boris Vian, « L’écume des jours ». Il parle de choses graves sans que l’on s’en rende compte.

Comment vous est venue cette idée d‘une Républ‘île des mômes ?

C’est venu d’un rêve : une île où les enfants prennent le pouvoir, et je me suis pris au jeu. Quand j’ai l’idée en tête et l’ossature, ça va assez vite. J’ai la musique du roman dans la tête. Je voulais ici un rythme soutenu et des moments où l’on se pose.

Vous évoquez dans le livre un « ministère du bien-être des enfants ».

La place de l’enfant dans notre société est en constante évolution. S’il y a dans le livre une critique de l’éducation, c’est au niveau global. Il y a un côté Orwellien dans ce roman. Est-ce qu’on se rend compte de tout ce que l’on voit ?

►« La Républ’île des mômes heureux », 5 Sens Éditions, 17,10€. Disponible sur : www.5senseditions.ch