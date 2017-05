Romain Lescarret, le phénix sallois.

«Mes genoux et moi, c’est une grande histoire d’amour», ironise Romain Lescarret, avec un sourire en coin. L’amour vache alors.

Le 19 février 2017, face au RC Bassin d’Arcachon, le pilier sallois a été victime, à seulement 24 ans (!), de sa troisième rupture des ligaments croisés. Trahi par son corps, il aurait pu tout plaquer mais au contraire, Romain Lescarret s’est toujours attaché à recoller les morceaux d’une carrière prometteuse. «Le rugby, c’est ma passion, concède-t-il. Je ne me vois pas arrêter.»

Un gros potentiel

Après avoir débuté à Facture-Biganos et fréquenté l’école de rugby de l’US Salles, Romain Lescarret a été repéré par le CA Bordeaux-Bègles Gironde. À 15 ans, il a rejoint le centre de formation bordelo-béglais et s’y est fait une place rapidement grâce à ses qualités sur le terrain, décrochant même une convention avec le CABBG. Mais deux ans plus tard, le pilier a connu son premier contretemps après s’être «fait les croisés». Sa deuxième année avec les Crabos, il l’a vécue en tribunes.

«Pendant cette blessure, je ne jouais pas, je ne m’entraînais pas. Je ne m’étais pas mis dans le truc. En plus, je n’étais plus au pôle espoirs où tout était très cadré, précise-t-il. J’ai découvert l’indépendance, les soirées bordelaises et tout ce qui va avec. J’ai pris du poids. Je suis monté jusqu’à 120 kilos. » La faute à son surpoids ou à la malchance, le pilier s’est blessé dès son retour au même endroit. Bis repetita : deuxième saison d’affilée sans jouer.

« Ma deuxième blessure au genou, ça a été le déclic »

«Là, ça a été le déclic, estime le joueur de 24 ans. J’ai pris un gros coup au moral mais ça ne m’a pas dégoûté du rugby. Je me suis mis à fond dans la rééducation. Je suis même allé au CERS, à Capbreton, pendant deux fois trois semaines. Là-bas, j’ai perdu 24 kilos avec l’aide d’une diététicienne. Même le préparateur physique trouvait que c’était un peu trop.»

Pour l’UBB, sa chance lui avait filé entre les genoux, si on peut dire, mais Romain Lescarret a vite rebondi à l’US Salles, son club formateur, où il a grandement contribué au titre de champion de France de Fédérale 3 en 2015/2016. À 24 ans, il est déjà un des patrons du pack sallois. Et même avec un genou à terre, Romain Lescarret attire les convoitises, notamment chez le voisin langonnais. Quand il se sera relevé de sa blessure, le pilier de 24 ans devrait vite refaire parler de lui. À Salles ou ailleurs…