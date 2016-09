Langon Robin Serris : "Je ne me considère pas comme un titulaire"

A 22 ans, Robin Serris profite des absences de ceux qu’il appelle “les cadres” pour emmagasiner du temps de jeu comme face à Anglet lors de la première journée où il a marqué un essai. Même s’il sait qu’il est susceptible de repasser par la réserve une fois ses aînés revenus, il en profite pour le moment pour se montrer et progresser sous la houlette d’Olivier Campan : « J’ai eu la chance d’avoir jusqu’à présent des coachs qui m’ont fait confiance. C’est encore le cas avec Olivier. Tant mieux pour moi ! »

“C’est valorisant d’être en équipe 1″

Comme ses petits camarades, il a beaucoup subi à Tyrosse mais son analyse est assez singulière : « Nous avons passé 80 minutes à défendre et pour autant, je reste persuadé qu’il y avait mieux à faire. Nous aurions dû oser un peu plus plutôt que de subir, de les regarder jouer. Maintenant, il est vrai aussi que nous avons en partie craqué en seconde mi-temps et c’est ce qui a fait le score. » Le pur produit de la formation langonnaise regrette de ne pas pouvoir profiter en pareille situation des conseils des expérimentés Thomas Bastelica ou Alex Lacaze : « Avec eux à nos côtés, même aux entraînements, nous progressons plus vite et ils nous font gagner du temps, leur rend-il hommage. Maintenant, je suis super content d’être là mais je ne me considère pas comme un titulaire pour l’heure. Même si j’essaye d’en profiter à fond. C’est jouer qui m’intéresse avant tout mais c’est valorisant d’être dans l’équipe 1. »