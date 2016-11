Rion-des-Landes Rion qui rit, Villeneuve qui pleure

Petit à petit, les Villeneuvois semblent perdre pied dans ce championnat exigeant et leur nouvelle défaite à domicile (12-16) n’est pas faite pour rassurer. Ce match, face à une formation de Nogaro également en difficulté et qui était au coude à coude avec les Landais avant cette journée, était un peu le tournant de la phase aller, le match qui pouvait permettre de se relancer. Il n’en aura rien été et les locaux n’ont pas réussi à prendre en défaut une défense gersoise pourtant friable. Ces derniers ont en revanche marqué le seul essai de la rencontre, ce dernier faisant donc au final la différence.

Rion peut le faire

De leur côté, les Rionnais ont enchaîné avec un troisième succès d’affilée, une victoire qui les propulse à une très honorable sixième place. Si le match face à Mugron a tenu à des détails, ce sont bien les locaux qui au final ont raflé la mise. Et cette série peut être prolongée puisque ces derniers se rendront à Nogaro ce dimanche pour la dernière manche de la phase aller. Ce même jour, les Villeneuvois seront en grand danger à Bizanos mais il faudra tout y tenter pour se donner les moyens de pouvoir encore croire en un possible maintien.