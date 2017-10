Dans l’absolu, rentrer d’un déplacement sur la pelouse de l’entente Aramits-Asasp avec un bonus défensif est un bon résultat. Rentrer de la même destination en se disant qu’il y avait mieux à faire est par contre frustrant. C’est donc frustrés que les Landais sont rentrés de ce déplacement, eux qui pouvaient légitimement espérer mieux. Dans le coup jusqu’à la 52’, alors qu’ils menaient 16 à 13 à la suite de deux drops marqués en début de deuxième mi-temps par Jérémy Tournier, les visiteurs vont encaisser un essai qui va faire basculer le match dans l’escarcelle des locaux.

Rion en embuscade

Les Rionnais ne parviendront pas à inverser la tendance et devront se contenter du seul bonus défensif (23-16), un point néanmoins bienvenu dès lors que l’on souhaite se tenir en embuscade au classement. Ils recevront dimanche pour un match de gala le numéro 2 de la poule, une formation de Navarrenx qui enchaîne les performances et qui possède la division offensive la plus performante de la poule.