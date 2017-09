Après avoir parlé Italien le week-end dernier avec Fest’Italie, La Réole s’apprête à rendre hommage une nouvelle fois au pays transalpin. Cette fois, c’est par la musique que l’Italie va résonner en l’église Saint-Pierre, pendant trois jours. Habitués à rendre hommage à des compositeurs de génie, les Riches Heures ne pouvaient pas passer à côté de la 450ème année de naissance d’un certain Claudio Monteverdi. Et comme chaque année, ce sont des musiques anciennes très connues qui vont retentir, mais aussi, et surtout, des compositions cachées méritant d’être mises en lumière.

Les temps forts

Des grands moments, il n’en manquera pas lors de cette neuvième édition du festival réolais. Les amateurs apprécieront probablement les Quatre Saisons de Vivaldi, joué par l’Accademia Musicale Dell’ Annunciata sur des instruments d’époque, le tout accompagné au violon par Giuliano Carmignola et dirigé par Riccardo Doni. Autre temps fort, l’Ensemble Calixtinus qui, vendredi à 21h, va amener un vent venu du sud de l’Italie dans ses chants, durant la période de la Semaine Sainte. Le concert sera accompagné d’une dégustation du Pizzarelo, une ancienne coutume culinaire du Vendredi Saint à Molfetta.

Bien évidemment, la conclusion de ces Riches Heures n’est pas à manquer puisque l’Ensemble La Fenice interprétera les Vêpres à la Vierge de Monteverdi. La Réole sera d’ailleurs la seule halte en Aquitaine de cet ensemble musical reconnu mondialement et dirigé par Jean Tubéry.

Le programme complet

Jeudi 28 septembre

Lancement des Riches Heures en l’église Saint-Seurin à Bordeaux à partir de 20h30 avec l’ensemble Vox Cantoris.

Vendredi 29 septembre

Tableaux en musique par Aurélien Delage et Anne Bernardet en l’église Saint-Pierre à La Réole à 15h.

en l’église Saint-Pierre à La Réole à 15h. Semaine Sainte dans le sud de l’Italie par l’Ensemble Calixtinus en l’église Saint-Pierre à La Réole à 21h.

Samedi 30 septembre

Cordes et marimbol par Mar Barroco à l’ancien hôtel de ville de La Réole à 15h. (Places très limitées)

à l’ancien hôtel de ville de La Réole à 15h. (Places très limitées) L’Italie hellénique et la Grande Grèce par les solistes de la musique Byzantine en l’église Notre-Dame à Monségur à 17h30.

en l’église Notre-Dame à Monségur à 17h30. Les Quatre Saisons de Vivaldi par l’Accademia Musicale Dell’ Annunciata accompagné par Giuliano Carmignola en l’église Saint-Pierre à La Réole à 21h.

Dimanche 1er octobre