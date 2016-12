C’est souvent à l’occasion de Festigaronne que les demandes les plus insolites ont été faites auprès de l’association Tonneins Animation.

Stupéfiant. Marie-Christine, secrétaire de l’asso, se souvient d’un groupe, « je ne veux pas dire le nom » qui souhaitait… « du shit » dit-elle presque timidement. « Evidemment, ils n’en ont pas eu ! » affirme-t-elle. Selon d’autres sources, cela ne les aurait pas empêché de fumer… Ils avaient aussi demandé des jeux à gratter, demande qui leur a également refusée…

Pâtissier en herbe. Quand on aime une marque d’alcool, on ne change pas ! Ainsi, un autre groupe voulait boire son rhum favori, d’une marque bien particulière, « on n’a pas trouvé et de toute façon c’était hors de prix. J’ai pris la première bouteille, celui à pâtisserie, ils ont tout bu quand même » se souvient-elle en riant.

La peau douce. Les Suprême Dinde se souviendront longtemps de leur passage à Tonneins. « Ils étaient déguisés en femme sur scène, et l’un d’eux avait énormément de poils aux jambes. Une copine esthéticienne était avec nous après le concert et à 3h du matin il lui a demandé de faire quelque chose parce qu’il avait un concert le lendemain. On s’est retrouvé en plein milieu de la nuit, au salon d’esthétique en train de l’épiler, on a vraiment ri ! ».