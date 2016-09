Rêver n’est pas interdit

Ferrari « La Ferrari Aperta » : fusée à ciel ouvert

Les passionnés de la Scuderia ne boudent pas leur plaisir. Ils peuvent enfin approcher au plus près la version découvrable de la Ferrari « La Ferrari ». Cette variante, Aperta la bien nommée, s’est fait en réalité désirer tout au long de l’été.

Elle apparaît dans une robe fatalement rouge ardent, avec une capote en toile ou un toit amovible en carbone. La supercar de Maranello est évidemment l’une des starlettes oscarisables de ce Mondial de l’Auto.

Un opus d’autant plus singulier que tous ses exemplaires ont d’ores-et-déjà été réservés par une poignée de milliardaires. La Ferrari Aperta s’attribue, avec panache et respect, l’exceptionnelle motorisation hybride de la berline.

Celle-ci, rappelons-le, tutoie des sommets : 963 chevaux sous le pédalier. Une puissance permise par le jeu d’un tonitruant V12 de 6.3 litres et l’assistance d’un bloc électrique de 163 chevaux.

Tarif : entre 3 000 000 et 5 000 000 euros

Porsche Panamera 4 E-Hybrid : leçon d’audace

462 chevaux sous la pédale pour une hybride rechargeable. Promesse tenue par Porsche qui lève le rideau sur la bouillante Panamera 4 E-hybrid. Le bolide à transmission intégrale et boîte 8 rapports associe un V6 bi-turbo de quelque 330 chevaux à un bloc électrique de 136 chevaux. Ce dernier réagit dorénavant à la seconde près, à peine le pied posé sur l’accélérateur. Bilan : 4,2 secondes pour couvrir le 0 à 100 km/h, et 278 km/h au bout du compteur… Bluffant pour la plus écolo des Porsche, qui est aussi l’une des rares sportives hybrides rechargeables. La batterie se réactive plutôt rapidement, dès 3 h 30 sur un chargeur spécifique. Pour le reste, la Panamera 4 E-Hybrid conserve sa ligne athlétique, mais aussi l’esprit cockpit première classe propre à la gamme, en particulier l’assise ergonomique et les écrans de bord haute résolution.

Tarif : à partir de 110 222 euros

Tesla Model X : travail d’orfèvre

Nul ne peut rester indifférent devant la créativité de Tesla et de son model X. Le SUV californien ne ressemble en effet à aucun autre. Physiquement, il est sublime, valorisé de façon magistrale par l’ouverture en ailes de papillon de ses portes arrières. Généreux, 5,04 m de long, il accueille jusqu’à 7 passagers grâce à une troisième rangée de sièges en option. Sa capacité de chargement, elle aussi, retient l’attention, avec une malle gigantesque jusqu’en configuration six places, soit près de 2 200 litres à loisir pour les valises de la famille. Ce Model X n’a rien d’un colosse aux pieds d’argile. Véritable esthète, hyper connecté, muni d’une batterie qui distille entre 60 et 100 kWh, il incarne en effet le must du moment en matière de SUV 100 % électrique. Les chiffres sont éloquents : jusqu’à 512 km d’autonomie, et le parcours 0 à 100 km/h réalisé en un souffle : 3,1 secondes…

A partir de 87 000 euros

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio : changement de mécanique

La Giulia Quadrifoglio est une vraie compétitrice. Preuve en est son récent chrono sur la piste allemande du Nürburgring : 7,32 minutes pour boucler le tour. La plus puissante voiture de série jamais produite par Alfa Romeo trouve constamment des ressources pour progresser, pour innover. Cet automne, elle s’équipe par exemple d’une nouvelle boîte automatique ZF à huit rapports. Celle-ci lui permet d’accroître nettement son pic de performances, avec des changements de vitesse réalisés en un éclair (150 millisecondes) et une vitesse de pointe de 307 km/h sur circuit. Sans surprise, l’intervalle 0 à 100 km/h est lui aussi détonant, avalé en moins de 4 secondes… Ce n’est pas tout. L’autre vertu de cette boîte auto, c’est la baisse des consommations qu’elle provoque (- 0,3 litre en carburant, – 10 g de CO²/km).

Tarif : 81 100 euros

Jaguar F-Pace : pure signature

Jaguar est l’une des marques de prestige qui investit avec enthousiasme les allées du Mondial de l’Auto. Elle y expose notamment son dernier né, le F-Pace, qui n’est autre que le premier SUV de son histoire. Dès sa commercialisation, malgré les rivaux allemands et italiens, le F-Pace a visé juste. Sportif, sobre et luxueux, génétiquement félin, le 4×4 anglais a trouvé ses adeptes en quelques mois de service. Aussi bienfaisant en termes d’habitabilité que de technique, il suggère une large palette de motorisations allant de 180 à 380 chevaux. Adulé des ménages CSP+ comme des flottes d’entreprises, le F-Pace dispense le meilleur sur le plan de la communication. Au volant en effet, son système InControl Touch Pro, incarné par une borne Wi-FI et un écran tactile intuitif de 10,2”, autorise la connexion simultanée de huit téléphones et tablettes.

A partir de 42 000 euros

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux