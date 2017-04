POLITIQUE. Revenus des élus : ce qu'en dit Gilles Savary

Le parlementaire précise : « J’apprends que je margerais à hauteur de 13.026€ par mois ! Cette information est erronée et ajoute du grain à moudre à l’antiparlementarisme ambiant. Je souhaiterais qu’elle soit rectifiée puisqu’il s’agit d’informations publiques. »

Dont acte. Précisons toutefois que le dossier ne citait pas le nom de Gilles Savary mais le cas général des parlementaires et faisait état des montants bruts (indemnités et frais de mandats inclus) et portait cette information, en tant que telle, à la connaissance de ses lecteurs.

Gilles Savary poursuit son explication : « L’IRFM - indemnité représentative de frais de mandat, NDLR - me sert à payer le loyer de ma permanence, le mobilier, le papier, mon essence et celle de mes assistants… N’étant pas un élu cumulard, je n’ai pas de structure d’accueil, de chauffeur à ma disposition, ni une administration pouvant réaliser le travail qui incombent aux collaborateurs parlementaires. A la fin de la mandature, le reliquat d’IRFM doit être restitué. En outre, il peut être utilisé sous forme de prime à l’attention des collaborateurs, qui le méritent amplement. Les lignes téléphoniques sont destinées à fournir aux assistants et aux parlementaires un téléphone professionnel, outil nécessaire à leur tâche. »

Et le député de préciser : « Je ne perçois en aucune manière que ce soit l’enveloppe dédiée à la rémunération des assistants; il en va de même avec la réserve parlementaire, enveloppe d’un montant de 130.000€ par an dont je ne perçois aucun centime. Enfin, la plupart des grandes démocraties attribuent plus de moyens à leurs parlementaires afin qu’ils aient la capacité d’expertise leur permettant de contrôler leurs gouvernements, en toute indépendance des lobbies. »