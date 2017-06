Les élus de Tonneins se réuniront ce soir, à 19h, en séance de conseil municipal, salle de la Mâte du complexe culturel.

Une vingtaine de dossiers sont à l’ordre du jour, parmi lesquels la plateforme E-City, des demandes de subventions, l’approbation de la vente d’un immeuble communal, le vote des trois taux de taxe locale (annulant et remplaçant la délibération du 28 mars dernier), ou encore la présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés du territoire de Val de Garonne Agglomération.

Rappelons que les séances de conseil municipal sont publiques.