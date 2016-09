Pujols-sur-Ciron Réunion d'information sur le Haut Méga

Jeudi 15 septembre 2016, à 18h30, au Foyer Rural de Pujols-sur-Ciron, une première réunion d’information sur le déploiement du numérique sur la commune sera animée par Matthieu Rouveyre, vice-président du Conseil départemental chargé de la citoyenneté, des relations avec les usagers, de la communication et des accès numériques.

Il expliquera le déploiement du nouveau plan numérique Gironde Haut Méga du Département pour la commune : à savoir le plan prévionnel des travaux, le calendrier global, la date à laquelle les habitants seront connectés, le type de technique utilisé et ce qu’il permettra sur internet, la carte des zones couvertes et les évolutions futures. Il y aura aussi des questions-réponses avec la salle.

Seront présents également : Hervé Gillé, vice-président et conseiller départemental du canton des Landes des Graves, Sophie Piquemal, conseillère départementale du canton, Bernard Mateille, président de la Communauté de communes de Podensac, Dominique Clavier, maire de Pujols-sur-Ciron et des élus.

Le Département a adopté une enveloppe de 3,2 millions d’euros pour traiter en urgence dès 2016-2017 les territoires saturés.

Pujols-sur-Ciron fait partie des communes qui bénéficieront prioritairement de ce déploiement.

Pourquoi intervenir sur le très haut débit ?





« Internet n’est pas un service public et relève du secteur marchand, explique le Conseil départemental. L’intervention des collectivités locales est facultative. Ainsi, les opérateurs ne déploieront les réseaux très haut débit que sur les zones jugées rentables.

Voilà pourquoi, le Département de la Gironde, avec les établissements publics de coopération intercommunale, et Gironde Numérique se mobilisent dans le déploiement du très haut débit vers le grand public et les entreprises. Pour les particuliers, compte tenu de l’augmentation des usages, il convient d’anticiper un besoin supérieur à 30 mégabit par seconde (Mbit/s) d’ici 10 ans. Pour les professionnels, il en va de l’emploi de demain et de l’innovation. Il s’agit de poursuivre le maillage numérique et de rendre les tarifs plus abordables. »

Le 21 septembre à Saint-Michel-de-Rieufret

Une seconde réunion d’information sur le Plan Haut Méga aura lieu le mercredi 21 septembre à 18h30, à la salle des fêtes de Saint-Michel-de-Rieufret, en présence de jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde.

Renseignements :

Site Gironde Haut Méga : girondehautmega.fr- Twitter : girondehautmega