Le mercredi 7 juin à 18h30, à l’Espace culturel de Beautiran, Gironde Haut Méga organise une réunion d’information sur le déploiement du numérique.

Matthieu Rouveyre, vice-président du Conseil départemental de la Gironde, ouvrira la réunion en présence de Corinne Martinez et Bernard Fath, conseillers départementaux du canton de La Brède, Christian Tamarelle, président de la communauté de communes de Montesquieu et Yves Mayeux, maire de Beautiran.

Le Département a débloqué une enveloppe de 3,2 millions d’euros pour traiter en urgence les territoires les plus saturés.

Beautiran fait partie des communes qui bénéficieront prioritairement de ce déploiement en 2017.

Durant cette réunion seront présentés aux élus et aux habitants :

Le plan prévisionnel des travaux

Le calendrier global

Des questions réponses avec la salle

Pourquoi intervenir sur le très haut débit ?

Internet n’est pas un service public et relève du secteur marchand. L’intervention des collectivités locales est facultative. Ainsi, les opérateurs ne déploieront les réseaux très haut débit que sur les zones jugées rentables.

Voilà pourquoi, le Département de la Gironde, avec les établissements publics de coopération intercommunale, et Gironde Numérique se mobilisent dans le déploiement du très haut débit vers le grand public et les entreprises.

Pour les particuliers, compte tenu de l’augmentation des usages, il convient d’anticiper un besoin supérieur à 30 mégabit par seconde (Mbit/s) d’ici 10 ans.

Pour les professionnels, il en va de l’emploi de demain et de l’innovation. Il s’agit de poursuivre le maillage numérique et de rendre les tarifs plus abordables.

Renseignements sur : girondehautmega.fr - Twitter : girondehautmega