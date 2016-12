C’est un numéro collector qu’Alain Glayroux vient de terminer. Le numéro 60 du bulletin « La mémoire du fleuve » marque un tournant dans l’histoire de la revue locale qui n’existera plus sous cette forme.

L’hommage à un fleuve et à un ami

Née il y a 25 ans de l’amitié de deux hommes, Bernard Lareynie et Alain Glayroux, cette revue a toujours tourné autour de la Garonne et de son histoire, « tout est né autour du fleuve ». Aussi, quand Bernard Lareynie est décédé en début d’année, son acolyte a exprimé le désir de lui rendre hommage pour ce 60ème numéro, « c’est un hommage au fleuve et à Bernard ».

Trois nouvelles signatures y sont à découvrir.

La première, avec un récit passionnant et original, est celle de Danièle Fournie, des archives du Lot-et-Garonne, avec le texte « une mort anonyme ». Il s’agit d’une histoire vraie datant de 1947, Danièle Fournie livre « le déroulé d’un procès suite à la découverte du corps d’un homme dans le fleuve, au niveau du pont de St-Léger. C’est très bien relaté » s’enthousiasme Alain Glayroux.

Le Tonneinquais Patrice Mendouze revient sur la navigation sur Garonne au fil des siècles. « C’est l’un des premiers abonnés de la Mémoire du Fleuve, il connaît très bien l’histoire et il nous a fait quelque chose de super en partant de deux ouvrages ».

Autre petit nouveau de l’aventure : Bernard Abaz, du musée archéologique de Ste-Bazeille, « qui a identifié deux pointes de lance que j’avais chez moi et qui ont été trouvées en Garonne. La première me vient de ma mère, toute sa vie, elle s’en est servie pour biner les fleurs ». En fait, elles datent du 12ème au 15ème pour la plus ancienne, du 15ème au 18ème pour la seconde.

Les irréductibles

Parmi les plumes que nous retrouvons régulièrement : Annie Timbeau-Rapin « a fait un travail remarquable sur les petits affluents de Garonne » souligne Alain Glayroux ; Clair Morizet revient sur les ponts de Clairac et propose de jolies iconographies ; Alain Glayroux raconte l’histoire des établissements Boué « où j’ai travaillé », qui étaient situés jusqu’en 1995 le long de la Garonne à Tonneins ; « j’ai voulu revenir sur les pétitions pour l’entretien des quais, en 1842… » un petit clin d’œil à l’histoire plus récente de ces quais, « à l’époque, la banquette de halage, on s’en servait pour tirer les bateaux, alors elle était régulièrement entretenue ».

Le seul qui a publié dans les 60 numéros de la mémoire du fleuve, c’est Jean Caubet. « Je tenais à ce qu’il y ait un texte de lui ». Pour le moins original, il raconte l’histoire du pont suspendu de Tonneins « et on a la photo du dernier couple à avoir traversé ce pont avant sa destruction. Parce qu’il y avait une coutume, les jeunes mariés devaient le traverser… »

Clin d’œil au n°1

D’autres histoires sont à découvrir dans ce numéro pas comme les autres, notamment un poème signé de Anne Raffaello-Lareynie, veuve de Bernard, qui signe un joli texte sur la Garonne.

« J’ai aussi voulu faire référence au premier numéro en reprenant la mise en page » précise Alain Glayroux. Hélas, il n’a pu retrouver de quoi reproduire la première couverture, « pendant 40 ans, elle était faite en algue de Venise… » La pagination aussi est inédite, puisqu’elle compte une vingtaine de pages de plus. Un numéro de La Mémoire du fleuve à conserver précieusement…