Hostens Spectacle transformiste à La Scène

L’histoire commence il y a quelques années, lorsque Cyril, cuisinier de formation, et son ami Tony, coiffeur et passionné de cabaret, tombent par hasard sur un restaurant en vente à Hostens. Ils cherchaient depuis quelque temps déjà, aux abords de Bordeaux, un lieu pour donner vie à ce projet un peu fou : monter un restaurant cabaret spectacle.

Le 9 juillet, ils ont eu le plaisir d’accueillir plus de 150 personnes pour l’inauguration de La Scène, leur restaurant-concept qui propose du mardi au dimanche midi, une restauration délicate et, deux fois par mois, un spectacle de revue transformiste et un spectacle thématique avec des artistes différents à chaque fois et des concerts et animations…

L’âme de la Scène

Cyril parle de sa passion pour la cuisine et de son parcours atypique : après 11 ans dans la restauration , il décide de changer de direction et acquiert un commerce d’ameublement. La rencontre avec Tony, 29 ans, qui ne rêve que de scène et de spectacle va créer l’alchimie propice à la réalisation de ce projet : mêler leurs passions en un même lieu, pour offrir, chacun dans ses compétences et ses talents, du bonheur aux autres.

Magie du spectacle, sur fond de cuisine goûteuse, le public est conquis, à en croire les réservations qui s’enchaînent et les shows souvent complets. Le dernier, avec le sosie de Johnny, a cartonné.

Mais il leur aura fallu beaucoup de ténacité et de dynamisme, pour en arriver à ce résultat : Cyril, le chef cuisinier, explique : «On a dû relever le défi de rénover cet ancien restaurant qui tombait en décrépitude et il nous a fallu trois gros mois de gros travaux, de décoration, d’installation du matériel technique de scène et de mise aux normes. Aujourd’hui, la salle est prête, la cuisine équipée et aux normes. »

J’ai une prédilection pour Céline Dion, Lady Gaga, Sylvie Joly, Patricia Kaas et Lisa Minelli

La salle de restaurant est vaste, l’atmosphère sobre et chic. Au fond de la grande salle, la Scène et son rideau pailleté rouge… On en prend plein les mirettes, de plumes, de boas, de paillettes, de chapeaux, de danses, d’imitations et de magie.

Pour le répertoire de la soirée transformiste, Tony confie : « J’ai une prédilection pour Céline Dion, Lady Gaga, Sylvie Joly, Patricia Kaas et Lisa Minelli, l’incontournable, mais j’aime aussi le répertoire d’autres générations, et comme nous sommes trois compères avec nos goûts propres, il y en a pour tout le monde. La scène est une passion dévorante pour moi, un moteur. »

Ces deux passionnés attendent le public le samedi 8 octobre à 20h le dîner spectacle transformiste du mois. Ils remettront le couvert le 22 octobre avec le spectacle « Pour les romantiques » avec Marc Sereizon.

M. M.

« La Scène », 9 Route de Bazas à Hostens. Réservations au 05.56.88.55.43.