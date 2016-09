Langon L'Oriental ouvre le 3 septembre

Plus de kebabs ni de karaoké : la sandwicherie du 45 cours des Fossés a définitivement fermé ses portes. Et si c’est bien une enseigne dédiée à la restauration qui s’apprête à lui succéder, l’activité du lieu ne sera pas la même. Malika Lanter, la nouvelle gérante de « L’Oriental » préfère une approche plus traditionnelle de la restauration. « J’ai appris à cuisiner avec ma maman. C’est cette facette de la cuisine marocaine que j’ai envie de proposer aux Langonnais » explique-t-elle.

A compter du 3 septembre – date à laquelle elle espère ouvrir son commerce -, elle cuisinera les valeurs sûres de la gastronomie marocaines, à commencer par couscous, tajines, pâtisseries et thé à la menthe. Aux plus pressés, Malika Lanter proposera des sandwichs – kefta, merguez, poulet.. – faits à la minute. « Même le pain sera fabriqué sur place. Et je n’utiliserai que des produits frais en provenance directe du boucher et du maraîcher. Je ne veux rien congeler » explique la native d’Evreux, tombée amoureuse de la région.

Faites maison aussi, les crêtes marocaines que la jeune femme proposera pour le petit déjeuner, dès le lever du jour. La dernière particularité de l’Oriental tient en effet aux horaires d’ouverture : de 6h30 à 22h. « Cela promet de grosses journées mais si on veut un résultat, il faut s’en donner les moyens » assure-t-elle.