Cadillac Résine et plexi s'exposent au château

Le Château de Cadillac, soucieux de participer à la vie culturelle de la cité, présente une exposition ouverte à tous les publics et qui investira les lieux jusqu’au 11 décembre.

Confrontation

« Contrastes simultanés », tel est l’intitulé de ce travail qui rassemble des oeuvres d’art contemporain. Elles viennent se glisser dans les habits du patrimoine.

L’idée reprise par Olivier du Payrat, le conservateur des lieux, est « une confrontation entre l’art contemporain et le patrimoine bâti ». Les oeuvres de la collection du FRAC Aquitaine sont ainsi les hôtes du château durant près de trois mois. Elles permettent aux visiteurs de découvrir des créations venues, selon les mots de Claire Jacquet, directrice du FRAC, « à la rencontre des populations dans un souci de démocratisation et d’accès à la culture ».

Plexiglas et résine

C’est ainsi que la résine, le plexiglas, le verre et la fonte, investissent les salles du château, entre les cheminées monumentales, les tapisseries murales, les boiseries et les plafonds peints, pour donner corps à ces « contrastes simultanés » entre les lieux, les matières et le temps. À voir également une exposition de photographies dans la salle du navire.

Éric Boulanger

Renseignements : 05.56.62.69.58.