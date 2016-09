Langon Reprise de l'atelier des Carmes : arts plastiques

Les cours d’arts plastiques reprennent. Photo DR.

Les cours d’arts plastiques de l’atelier des Carmes à Langon reprennent la semaine du 19 septembre. Ces cours pour enfants (de 6 à 13 ans), adolescents (de 13 à 18 ans) et adultes sont animés par Marie-Christine Lathoumétie. Débutants ou avides de perfectionnement, les cours d’arts plastiques sont ouverts à tous les niveaux. Dans la bonne humeur et avec des enseignants qualifiés, venez pratiquer, découvrir ou approfondir une technique qui vous intéresse. La plaquette des arts plastiques, avec le détail des cours et les tarifs, est disponible à l’accueil du centre culturel ou en téléchargement sur notre site Internet www.lescarmes.fr

Contactez l’Atelier des Carmes au 05.56.63.71.34 ou artsplastiques@lescarmes.fr