Les premiers représentants de quartier du Nouveau Pacte Citoyen avaient été élus en novembre 2014, à la base pour deux ans. Leur mandat a finalement été prolongé d’une année, et c’est donc en 2017 que de nouvelles élections vont avoir lieu. Cette fois-ci, la durée du mandat est d’ores et déjà prévue, ce sera trois ans. Qu’est-ce qu’un représentant de quartier ? Il est élu par la population marmandaise afin d’intégrer les Conseils de chaque quartier, établis pour « donner aux citoyens l’occasion d’interagir et de participer à la construction d’une ville toujours plus proche, démocratique et axée sur ses concitoyens, unie dans sa diversité, développant ainsi la citoyenneté marmandaise » explique la mairie dans un communiqué. « C’est aussi favoriser l’appropriation et l’adhésion des citoyens marmandais à la gouvernance et aux processus décisionnels ».

Les 10 quartiers de la ville auront ainsi trois représentants chacun, qui siégeront au sein de la commission extra-municipale de la citoyenneté.

Peut être candidat tout Marmandais domicilié sur le quartier de candidature, âgé de plus de 18 ans, inscrit ou non sur les listes électorales. L’appel à candidature a été lancé le 25 septembre, il est ouvert jusqu’au vendredi 13 octobre : pour se porter candidat, il faut remplir un formulaire disponible à l’accueil de la mairie, au service Vie Citoyenne ou téléchargeable sur le site internet marmande-citoyennete.fr Un justificatif de domicile sera nécessaire. Lors du dépôt de candidature, le candidat sera pris en photo afin de concevoir les outils de communication et de campagne électorale équitable pour tous. Car comme pour toute élection, les candidats pourront effectivement faire campagne, précisément du lundi 23 octobre au vendredi 17 novembre.

Elections

Les Marmandais seront ensuite invités à voter, du 20 au 25 novembre. Le vote électronique (sur internet) sera en effet possible du 20 au 24 novembre ; un vote physique sera organisé le samedi 25 novembre, dans 10 bureaux de vote installés dans les quartiers. Le dépouillement aura lieu dans la foulée, ce 25 novembre, et c’est ce même jour (vers 18h30) que les nouveaux représentants des Conseils de quartier seront nommés et installés dans leurs fonctions.