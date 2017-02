Comme chaque année, toutes les personnes âgées de plus de 60 ans et domiciliées à Sauveterre sont invitées par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) au repas traditionnel des seniors organisé à l’occasion de la nouvelle année, dans la salle culturelle Bonard.

Mercredi 25 janvier, à midi, ils étaient un peu plus de 200 à profiter de ce moment de rencontre et de gastronomie. Avant l’apéritif, le président du CCAS, Yves d’Amécourt, entouré de son conseil municipal et des bénévoles, a présenté ses vœux aux seniors et leur a fait part de quelques-uns des projets de la commune les concernant.

La suite du programme s’est déroulée au son de l’accordéon du champion du monde Mikaël Vigneau, qui, malgré une forte grippe, a dû jouer les prolongations jusqu’en fin d’après-midi.

Patrick Marichal