Réolais : le patrimoine en fête

Dans le Réolais comme partout en France, les Journées du Patrimoine vont être l’occasion de mettre en avant des lieux connus mais dont l’histoire peut être méconnue. Les villages de Loubens, Bagas et Saint-Hilaire-de-la-Noaille profitent de ce week-end pour ouvrir les portes de leurs églises et château. Petit tour d’horizon sur ce qu’il y aura à visiter dans le secteur.

À Bagas

L’église Notre-Dame de Bagas sera visitable sur rendez-vous les samedi 16 et dimanche 17 septembre. Renseignements auprès de M. Thibault au 05.56.71.02.85.

À Loubens

L’église Saint-Vincent de Loubens sera ouverte samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 19h. À noter que ce sera aussi le cas du château de Gères avec un guide à disposition du public pour la visite du colombier et du chantier de restauration du mur d’enceinte pour l’ensemble du week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

À Saint-Hilaire-de-la-Noaille

L’église Saint-Hilaire sera ouverte au public dimanche 17 septembre.