Sauternes Rentrée sportive avec la gym

À Sauternes, chaque semaine, on y danse, on fait de la gymnastique et on randonne… Salle Saint-Louis, à côté de l’Eglise de Sauternes, Elisabeth Pouey, la nouvelle présidente de l’Association des vignes de Sauternes, vous attend avec son équipe d’animateurs : les cours de gym auront lieu le mardi de 19h à 20h (gym tonique/fitness), le jeudi de 17h45 à 18h45 (gym d’entretien) et de 19h à 20h (gym tonique, step, zumba, renforcement musculaire. Un cours forme/équilibre aura lieu le lundi de 14h30 à 15h30.

Les cours de country seront le vendredi de 19h à 20h pour les débutants et de 20h30 à 21h30 pour les novices/intermédiaires. La randonnée c’est le samedi (8 à 10 km, rendez-vous à 14h devant la salle des fêtes de Sauternes, ou autre lieu selon le parcours prévu).

Venez faire un essai (deux semaines gratuites). Coût : gym 92€ par an (accès gratuit à la randonnée).

Marche seule 26€ par an, country 140€ par an (avec accès gratuit à la gym et à la marche).

Renseignements : Viviane Bertin 06.83.69.90.10 ou Danielle Marquette 06.99.61.68.33. Site: gvsauternes.wordpress.com