La rentrée scolaire approche à grands pas (à partir du lundi 4 septembre pour les enfants), et en ce mois de septembre, ce sera aussi la rentrée pour les activités des centres de loisirs associés à l’école (CLAE) de la ville de Marmande, mais aussi, bien sûr, pour la cantine des établissements primaires du public.

Un dossier d’inscription avait été distribué aux enfants au mois de juin pour ces services, et la mairie de Marmande rappelle que ces dossiers doivent être remis avant le mercredi 30 août (afin de pouvoir tout caler pour le lundi suivant).

Les inscriptions, pour le CLAE et la cantine, sont toujours possibles, et vivement conseillées très rapidement. Des documents devront être joints au dossier, liste et règlement sur le site internet de la mairie de Marmande.

Renseignements auprès du service éducation de la mairie, tél.: 05.53.93.47.22, mail: education@mairie-marmande.fr