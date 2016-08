[RENTRÉE] Aidez vos enfants à reprendre le chemin de l'école

Les vacances sont terminées et c’est maintenant l’heure de reprendre le chemin de l’école. Mais après deux mois de vacances, les bonnes habitudes ont souvent été oubliées. Pour que tout se passe bien, un maître mot : l’anticipation. Pas question de réveiller brutalement les enfants à 7 heures du matin ou d’imposer d’un jour à l’autre un coucher à 20 heures. La transition doit se faire en douceur. Afin que les enfants affrontent au mieux les premiers jours de l’année scolaire, il est important de les aider à retrouver un cycle régulier.

Les vacances sont aussi souvent l’occasion de prendre des repas plus « festifs ». Mais du côté de l’alimentation aussi, il faut reprendre de bonnes habitudes. Les repas doivent être pris à heure fixe et revenir dans des choix plus traditionnels. Terminé les glaces au goûter et les sodas à l’apéritif. L’alimentation doit permettre à l’organisme d’avoir le carburant nécessaire pour affronter au mieux les journées d’école.

Préparer la rentrée

La rentrée scolaire coïncide également avec la rentrée sportive. Danse ? Natation ? Judo ? Musique ? Il est temps pour les parents et les enfants de se pencher sur la question des activités et d’en discuter ensemble. S’il ne sait pas quoi choisir, il est souvent possible d’assister à une séance d’initiation.

Enfin, pour que cette période ne soit pas un moment de stress, les parents doivent rassurer leurs enfants et leur expliquer ce qui va se passer pendant l’année. Pas de stress ni de pression inutile, il faut parler avec eux de l’année à venir.

APEI-Actualités. Johanna Amselem