[RENTRÉE] Achat de fournitures scolaires : grosse galère ou vrai plaisir ?

La liste est bouclée, les bureaux sont rangés, les fournitures ont retrouvé naturellement le chemin des cartables et autres sacs à dos. Plus de 10 millions d’écoliers et collégiens font leur rentrée cette semaine. Mais pour leurs parents, c’est presque déjà du passé. La rentrée scolaire a commencé dans les rayons des grandes surfaces, quelque part entre les cartables, cahiers, trousses et stylos.

Liste de l’enseignant ou du collège à la main, ils ont arpenté les allées des hypermarchés tout au long de l’été. Entre les adeptes des courses début juillet “pour être tranquille après” et ceux qui se lancent au dernier moment “car on a bien le temps”, les Français se retrouvent sur un point : la rentrée des classes marque un événement récurrent auquel chacun doit se plier. Avec plus ou moins de plaisir.

Le produit star : le cartable

Voilà ce qu’il ressort en effet d’une étude Smartchecking, réalisée du 25 juillet au 13 août 2016 sur l’ensemble du territoire français. Si l’acte d’achat des fournitures scolaires ne provoque aucun sentiment particulier pour 47 % des personnes interrogées, 30 % indique qu’il s’agit d’un moment de plaisir contre 23 % qui affiche clairement leur hostilité à ce passage obligé. Parmi les explications données par celles et ceux qui aiment cette tâche à accomplir, trois reviennent en haut de la liste : le renouveau annuel (20 %), partager un moment de complicité avec ses enfants (17 %) et retrouver un lien avec sa propre enfance (12 %). En revanche, ceux pour qui acheter les fournitures scolaires reste une galère mettent en avant le côté obligatoire (24 %), le stress que cela engendre (18 %), une perte de temps (16 %) et une dépense d’argent (16 %).

Cette étude, diligentée par WinMinute et BGSS Advices, définit également le podium des “produits stars”. Les personnes interrogées ont spontanément répondu le cartable en premier lieu, avec un pourcentage plus élevé encore chez celles et ceux qui considèrent ce moment comme du plaisir. Suivent le cahier et le stylo. Le cahier de texte (ou agenda) ne se classe qu’en 4e position d’une liste établie par les parents. La même question posée aux enfants aurait peut-être amenée vers un podium différent !

Les parents veulent des rayons bien rangés avec un large choix de produits

Toujours est-il que les parents sont largement d’accord sur un point : ils plébiscitent les rayons d’hypermarchés bien étiquetés et balisés (70 %) avec un large choix de produits. Rien n’agace plus un parent qu’un rayonnage avec des ruptures de stocks à une période où la demande est forte. Il faut dire que l’achat de fournitures scolaires serait le 3e moment d’achat le plus important de l’année après le Black Friday et Noël, selon l’enquête Famille de France datée du 17 août 2016. Autant dire que les consommateurs sont extrêmement sollicités par les grandes surfaces qui doivent donc assurer un service parfait pour les attirer dans leurs rayons plutôt que dans ceux du concurrent d’en face !

Les personnes interrogées l’ont même clairement expliqué. A l’image de cette consommatrice qui avoue avoir surveillé les réductions sur les produits les plus chers (calculatrice, dictionnaires…) pour faire son choix parmi les enseignes et même les marques proposées par chaque enseigne. De même, et contrairement aux idées reçues, les parents n’hésitent pas à se rendre dans plusieurs magasins pour trouver les meilleures offres. D’autres ont également pris pour habitude de profiter des offres promotionnelles de rentrée pour faire le stock des produits les plus utilisés au cours de l’année scolaire : stylo, colle, gomme…

Cette organisation hors-pair, force est de constater qu’elle est d’abord et avant tout… maternelle !

L’achat de fournitures scolaires, c’est d’abord et avant tout une affaire de maman qui fait les courses de rentrée, le plus souvent accompagnée de ses enfants. Arrivent ensuite, dans cette étude, les courses réalisées en famille (parents et enfants) et par la maman seule (sans conjoint ni enfants).

Une méthode à part

Pour cette étude, les sociétés WinMinute et BGSS Advices ont opté pour une nouvelle méthodologie, le Smartchecking, utilisée à partir d’un système de crowd sourcing (communautés de consommateurs). Les consommateurs ayant téléchargé l’application WinMinute ont ainsi la possibilité de répondre à différentes études. Celle qui concerne les achats de fournitures scolaires nécessitait de se déplacer dans la grande surface alimentaire de son choix et de l’étayer avec quatre photos prises devant l’entrée du magasin et dans les rayons “Rentrée des classes”. Il s’agit d’une participation payante puisque chacun des 256 répondants de cette étude (après validation des réponses) pouvait recevoir ses gains sur Paypal ou sur son compte bancaire. D’ailleurs, sur son site, WinMinute affiche clairement la couleur : “la collecte de données consiste à répondre à quelques questions et prendre des photos sur certains produits ou publicités dans les magasins. En quelques instants, vous pouvez gagner jusqu’à 5 euros, parfois plus selon les offres d’achat”.

APEI-Actualités. Carine Babec