En Pro D2 ou en Top 14, à l’évidence, il est un des secteurs réclamant des renforts la saison prochaine. Dégarni aux ailes, le SUA est en quête de joueurs athlétiques, véloces, possédant des qualités de finisseurs. Vilikisa Salawa (1,90 m – 95 kg) est le profil recherché. L’arrivée de l’ailier du Stade Montois est pressentie avec insistance sur les bords de la Garonne.

Meilleur marqueur d’essais en 2014-2015

Il a débarqué en 2013 dans les Landes. Inconnu du grand public, le joueur fidjien (international des -20 ans dans son pays) s’est révélé très vite aux yeux du grand public.

Après une saison au centre de formation, il confirmait au cours de sa première année de contrat professionnel: meilleur marqueur d’essais (14) de Pro D2 en 28 matches. Saison ponctuée par la finale d’accession perdue contre… Agen. En 2015-2016, il se classait dans le Top 10 des meilleurs marqueurs d’essais.

Contre Agen en octobre dernier, le cousin du Toulousain Matanavou fut l’auteur d’un des deux essais montois sans pour autant éviter la défaite (21-23). En fin de contrat (juin 2017), Vilikisa Salawa (25 ans) serait disposé à “grandir” ailleurs. Dans le club agenais, palliant les départs du Canadien Taylor Paris (Castres), du Fidjien Filipo Nakosi (RC Toulon), ce pourrait être une solution probable.

Le cas Tilsley

En outre, on ignore si George Tilsley (7 essais, actuel meilleur marqueur de Pro D2) pourra être conservé au SUA. L’ailier néo-zélandais revendiquait un autre statut lors des négociations dans le cadre du renouvellement de son contrat.

Au chapitre du recrutement, le mutisme est entretenu au sein de la maison “bleu et blanche”. Alain Tingaud, président du SUA, n’a divulgué aucun nom, lors de la dernière conférence presse, lundi dernier. “Je ne ferai aucune annonce intempestive.”

La seule déclaration du moment et non des moindres portait sur la séparation de Mathieu Blin, directeur de l’exécutif et manager. Les responsabilités de l’encadrement sportif reposerait uniquement sur deux hommes: Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper, reconduits à leurs postes d’entraîneurs des avants et des trois-quarts.

Un pilier gallois approché

Au stade des rumeurs, le SUA serait aussi en contact avec un jeune pilier gallois Joe Jones (1,83 m – 120 kg), espoir à l’USAP. Cet ancien international des moins de 20 ans est arrivé en France cette saison, en provenance des Blues de Cardiff.