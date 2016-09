Renforcement des mesures de limitation de prélèvements d'eau en 47

20 à 40mm de pluies ont arrosé tout le département les 13 et 14 septembre, mettant fin à la quasi absence de pluies depuis le 21 juin (moins de 40mm). Malgré ces pluies qui améliorent temporairement les débits des cours d’eau et satisfont les besoins des cultures, nous restons dans un été record, le 4ème le plus sec depuis l’après-guerre.

Cette situation a donc conduit à une nouvelle réunion de concertation et de partage des indicateurs de débits, d’écoulements, d’état de la recharge via les nappes et du niveau de remplissage des retenues qui s’est tenue le 1er septembre.

Compte tenu de la dégradation continue de la situation des cours d’eau les plus fragiles non réalimentés, des limitations dans le temps de l’irrigation ont été arrêtées, après concertation, sur les parties non réalimentées des cours d’eau de 16 bassins versants.

Ainsi, en termes de restriction, l’arrêt est total pour les parties non réalimentées des cours d’eau suivants: Dropt, Séoune, Garonne aval, Tolzac, Lisos, Boudouyssou/Tancanne, Lot, Tareyre, Masse d’Agen, Garonne amont, Gupie (arrêt de l’irrigation sauf cultures dérogatoires).

Le niveau de restriction est à 40% pour les cours d’eau suivants: Auvignons, Baïse, Lède, Masse de Prayssas.