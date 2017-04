Le printemps et les beaux jours sont (enfin!) arrivés! L’occasion pour le Panier Fleuri, route de Varès (à la Gautrenque), d’organiser des portes ouvertes, dimanche 23 avril, agrémentées d’un vide-greniers.

Vous y trouverez des plants et des plantes, et plein d’idées pour fleurir et verdir votre jardin, mais aussi votre terrasse, votre balcon ou votre… maison! Le conseil en plus…

Renseignements: 06.83.37.03.06.