L’association «L’Avenir de Marmande», en collaboration avec le Conseil Régional des Associations Islamiques du Sud-Ouest (CRAISOF) organisent une rencontre sur le thème suivant «Comment vivre avec Dieu dans un régime laïque». Plusieurs représentants de diverses communautés religieuses seront présentes: Mahmoud Ould Doua, professeur d’anthropologie, conférencier et imam de la mosquée de Cenon, Anne Safforre, membre du service diocésain des relations avec les musulmans, et Pascal Lefebvre, pasteur de Marmande et Tonneins.

L’approche sera laissée à l’appréciation des intervenants pour ne pas restreindre la thématique et voir comment chacun aborde le thème (juridique, pratique, théologique, sociologique…).

La rencontre aura lieu ce samedi 27 mai salle Bounin, au square de Verdun (face à la Poste). Début des interventions à 19h45, jusqu’à 21h45, puis repas ensemble pour rompre le jeûne du Ramadan (ce sera en effet le premier jour du mois de ramadan).