Saint-Symphorien Raymond Lagardère, une vie de roman

Né le 30 septembre 1925, Raymond Lagardère représente aujourd’hui, pour les jeunes générations, une figure emblématique de l’engagement syndical.

Le jeune Raymond apprend le métier de métayer-résinier et entre dans la profession, pour un propriétaire, le docteur de Montalier. C’est là qu’il ressent les premiers émois de l’engagement politique, face aux conditions de travail, parfois dures, des ouvriers forestiers et agricoles.

Mais c’est 1942, sous l’occupation, que sa destinée se dessinera réellement. Son grand-frère créera d’ailleurs les Jeunesses communistes à Saint-Symphorien, au sein desquelles, il fera ses premières armes de militant. Ce frère qui refusera de signer le Serment de fidélité à Pétain et qui sera exclu de l’armée, comme plus tard, les 72 députés communistes qui seront déportés au Maghreb par le minitre de l’intérieur de l’époque socialiste, ce frère l’influencera énormément…

À 16 ans, il intègre un groupe de résistants, prend le maquis jusqu’à la libération. Il sera le seul survivant du bataillon Arthur, ce qui lui vaudra de nombreuses distinctions. Il sort officier de l’école militaire de Cahors en 1943. Mais une maladie pulmonaire le fera réformer en 1945, et il passera 6 mois hospitalisé. Il sera même déclaré mort en mairie de Saint-Symphorien, par un médecin rappelé et recevra les derniers sacrements par un aumonier militaire !

Déclaré mort en 1945

C’est grâce à la ténacité d’infirmiers qu’il « ressucitera » au moyen d’un traitement de choc d’enveloppement de glace… Plus de 70 ans plus tard, Raymond Lagardère est toujours là, bien vivant, l’œil malicieux, la mémoire intacte et l’esprit vif : un vrai pied de nez au destin !

Entre 1946 et 1947, il travaille à l’usine et crée une antenne de la CGT. Cela entrainera la création de bien d’autres syndicats tels que ceux des métayers, des cheminots, car Saint-Symphorien à cette époque est un grand centre ferroviaire.

Raymond rentre à la maison paternelle où il se marie à 22 ans et fera sa carrière en tant que métayer résinier. Dans les années 60, il est élu représentant officiel de la CGT pour les agriculteurs et les forestiers.

Aujourd’hui, il est toujours aussi combatif et rêve d’une société « plus juste et plus égalitaire » et a reçu encore cette année, pour sa 46e édition, la fête de la ruralité chez lui, à Saint-Symphorien.

Un magnifique parcours, digne d’un personnage de roman.

M. M.