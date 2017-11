Dans le cadre de la manifestation “Les arts en BD”, les bibliothèques du réseau de la Communauté de communes du Sud-Gironde invitent le public à un après-midi littéraire et créatif avec Loïc Dauvillier, scénariste de BD, le mercredi 8 novembre à 15h à la bibliothèque de Toulenne.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur la BD et plus spécialement sur le phénomène des adaptations littéraires. Suivra un atelier de dessin au cours duquel Loïc Dauvillier enseignera aux plus jeunes quelques techniques simples.

La librairie L’Antre Guillemets sera également présente pour la dédicace finale qui clôturera cette journée spéciale BD !

Les visiteurs sont attendus nombreux de 15h à 17h.

Entrée libre et gratuite.