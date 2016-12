« On est désolé pour le dérangement. Il est tard et vous êtes là pour nous » déclarent les jeunes réfugiés actuellement accueillis au Mas, dont les mots sont traduits par Sofiane Haddach de l’association Solincité. « On est content de vous voir, content de l’aide que vous nous apportez. On aimerait tous réussir… ». Ils ont ému leur auditoire, municipalité, association Solincité, CCAS, sous-préfet et députée réunis en cette soirée d’hiver à la mairie du Mas pour les accueillir mais aussi pour organiser l’entraide mise en place pour les besoins de ces jeunes hommes ayant fui la guerre.

Terre d’accueil

Depuis leur arrivée il y a quelques semaines, ces réfugiés ont commencé les cours de français et ont aussi pris contact avec des associations, notamment sportives.

« Pour nous, c’était une évidence de vous accueillir dans notre village » expliquait Marie Bonnet, présidente du CCAS, « ce ne doit pas être évident de se retrouver au Mas en hiver, mais dans l’ensemble, ça se passe bien, la plupart des habitants ont un esprit d’accueil. On essaie de coordonner nos actions et on va pouvoir faire de plus en plus et de mieux en mieux ».

A cela, les trois jeunes présents répondaient « être bien dans cette ville et n’avoir aucun souci ». « J’espère que vous trouverez votre place » ajoutait le sous-préfet de l’arrondissement de Marmande, Francis Bianchi, avant de remercier chaleureusement la commune: « c’est un geste de solidarité aussi avec la commune de Calais qui portait seule la politique nationale. C’est un geste qui honore la ville et ses habitants, un geste empreint de solidarité et de fraternité ». Jean-Pierre Naïbo, 2ème adjoint, rappelait que Le Mas est une terre d’accueil, « c’est dans les gênes du Lot-et-Garonne » renchérissait le sous-préfet.

« Pour nous, c’est un honneur d’avoir été retenus pour activer la solidarité » exprimaient Béatrice Magnan, directrice, Valérie Gaydon-Serres et Audrey Ducos pour Solincité, « ça nous permet de défendre un idéal, ça nous permet aussi que l’humanité, ce n’est pas ce qu’ils ont vu ! » Elles tenaient également à ajouter : « Il faut aussi témoigner que la France, ce n’est pas que le rejet ».

« Pour moi, ils forcent l’admiration, ces peuples qui souffrent, si on n’est pas là pour leur ouvrir les bras, qui le fera ? » interrogeait la députée Régine Povéda, « on est tous des êtres humains, on devrait tous faire ce qui se fait ici ».