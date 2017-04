Le poète sud-girondin Michel Peyré, essayiste, nouvelliste, plasticien et académicien des Arts et lettres de France, animera ce mercredi 12 avril à 14h30 un Café-rencontre au centre hospitalier de Cadillac (salle de réception du Cenre de formation). Ce rendez-vous est placé sous le thème de l’art et de la poésie et a pour titre : « Un Mistral Aquitain ».

Ce Café-rencontre est préparé pour les patients du centre hospitalier mais l’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Contact: culture@ch-cadillac.fr