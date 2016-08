Rencontre. André Pallaruelo transmet le flambeau à Matthias Dufau

André Pallaruelo ne s’offusquera pas que l’on dévoile ici la différence d’âge avec son succédeur : un peu plus de 62 ans. « Dédé » porte fièrement ses « 78 ans, 5 mois et 26 jours » mais il n’en est pas moins heureux d’accueillir le nouveau correspondant du Républicain sur la commune de Cérons. Matthias Dufau, 16 ans depuis le 31 juillet, est presque son voisin. « Je suis vraiment très content de voir qu’un jeune comme Matthias s’intéresse à la vie du village et à la presse locale. C’est avec plaisir que je lui transmet le flambeau. Je serai à ses côtés, toujours là pour l’encourager et lui donner un coup de main, s’il en a besoin… »

Pour sa part, Matthias Dufau aborde avec conviction sa nouvelle mission, même si le lycéen – il entre en première au lycée de Langon – fait logiquement une priorité de ses études. « J’ai sollicité Le Républicain pour devenir correspondant après avoir effectué mon stage de fin de seconde auprès de la rédaction. Je pense que cela peut m’être bénéfique pour mes études d’autant que le journalisme fait partie des métiers qui m’intéressent pour ma future carrière professionnelle. »

Quelques passions

en commun

Les deux Céronnais, qui ne se connaissaient pas il y a quelques jours encore, n’ont pas tardé à se trouver quelques passions en commun, à commencer par le vélo et la course à pied. Et si l’inusable Dédé entretient sa condition physique pour officier encore en tant qu’arbitre bénévole pour le FC des Graves - « J’ai arbitré quatre matchs amiacaux cette semaine », dit-il en lançant un regard malicieux -, le jeune Matthias, qui n’est évidemment pas encore titulaire du permis de conduire, use avec constance de son vélo pour ses déplacements. A l’occasion, ce sera le cas pour ses nouvelles obligations de correspondant de presse.

A ses deux représentants – Dédé reste évidemment dans la famille -, la rédaction du Républicain adresse avec bonheur ses remerciements et ses encouragements.

E. B.