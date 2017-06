Il fut un des premiers sous contrat à la FFR, assimilé joueur à part entière de l’équipe de France à 7. Pur produit de la Dordogne – il a débuté au Lardin Saint-Lazare – Renaud Delmas, l’ailier, redoutable finisseur (14 essais cette saison à Bergerac en Fédérale 2), démontre sa capacité d’adaptation, de passer sans sourciller du quinze au sept, puis du sept au… quinze.

Le mental, qualité numéro 1

Sa vélocité, son sens du placement, ses qualités de dépassement de soi ont été très tôt détectés au gré de ses prestations personnelles au CA Périgueux (2004-2011), puis en équipe de France fédérale (amateur). Entre la Pro D2 et la Fédérale 1, Renaud Delmas avait planté une cinquantaine d’essais en 7 saisons. Il quitta le CAP à l’issue de la finale du Trophée Jean-Prat perdue contre Béziers.

C’est en 2009 qu’il commença à goûter au rugby à 7.

«Le jeu à 7 a ses spécificités. Il réclame plus de profondeurs, de mouvements. La qualité essentielle, à mes yeux: le mental. C’est un rugby où il faut aimer se faire mal. La vitesse est une des qualités recherchées dans le profil d’un joueur, mais ça ne suffit pas. Un joueur complet, alliant physique, vitesse, gestuelle dans le maniement du ballon, est le prototype idéal. Après, dans une équipe, il n’y a pas que des trois quarts. Un troisième ligne, par exemple, plaqueur, ayant une bonne activité, est un élément prépondérant dans l’équilibre du jeu.»

Privé des Jeux Olympiques

En juin 2015, un an avant les JO de Rio, la FFR prend la décision de restreindre le groupe France, de mettre un terme à 7 contrats pros dont celui de Renaud Delmas pour ne plus n’en garder que 11. «Ce genre de décision est difficile à recevoir. Les J.O., c’était mon objectif, un défi à relever. Une échéance à laquelle je m’étais préparé. C’est la loi du sport, il faut admettre les choix. Pendant six ans, j’ai porté le maillot national, j’en suis fier. Si c’était à refaire, je le referais de la même façon. Je ne regrette rien. Ça m’a permis de toucher du doigt le haut niveau. Je retire beaucoup de positif dans cette expérience. Grâce au 7, j’ai énormément progressé dans ma culture rugby.»

De retour dans sa Dordogne natale, dans la peau de quinziste, Renaud Delmas a rebondi à Bergerac. En tant que joueur, il a juste fait une incursion dans le tournoi Howard Hinton Sevens à Tours, au sein des Free Sevens, en mai 2016. Sinon, à 31 ans, il estime que c’est le bon moment pour transmettre son vécu international et devenir le référent du rugby à 7 dans son département, en prenant à coeur une nouvelle mission, en marge de son contrat de joueur à l’USB: l’encadrement sportif de «Rugby 7 Périgord», tout fraîchement créé.

Dominique EMPOCIELLO





Circuit national: une équipe en piste

Le 11 février, la FFR accordait officiellement l’affiliation au club de Rugby Sept Périgord. Cette reconnaissance lui a octroyé le droit de participer au championnat de France Élite à 7 homme. Comme l’an passé, les équipes disposent de trois étapes pour parvenir à se qualifier pour la finale, qui aura lieu à Albi, les 17 et 18 juin. L’entraîneur Renaud Delmas évoquait pour cela le «Stanislas Sevens» à Nancy (20-21 mai) et le «Med Sevens» à Montpellier (3-4 juin).

Autour de lui, l’ailier de Bergerac a fait en sorte de sensibiliser les clubs, de recruter des joueurs. “Ludovic Dugoin, président de l’association, réalise un travail de fond formidable. Nous avançons étape par étape. Personnellement, je ne jouerai pas. Mon ambition est de faire découvrir le Seven à mes potes. La France a du retard par rapport à d’autres pays ayant instauré la formation et la détection bien en amont. Il faut donner l’envie aux jeunes de s’orienter vers cette discipline souffrant de lisibilité, de médiatisation… Le Seven a fourni des modèles: Barry (La Rochelle), Vakatawa (Quinze de France), révélés grâce à leur parcours d’internationaux à 7, se sont ouverts ensuite des portes. Comme quoi, ça peut donner des idées, non?»