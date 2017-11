Instant de vérité! Doit-on s’en émouvoir? Y a t-il un réel danger ? Intouchable, l’US Marmandaise plane – pour l’heure – sur le championnat. Comme pour mieux chasser tout risque potentiel, son parcours somptueux (7 victoires) est jugé humblement, sans euphorie démesurée. Au cas où un effet de fatuité polluerait l’environnement. «Se croire arrivé serait une regrettable erreur. On a tout à prouver, tout reste à faire», prévient le coach Julien Bouic.

«Une compétition affaiblie»

La prudence est de mise. Dimanche, l’USM entame un dernier bloc de quatre matches. Après quoi sera décrétée la trêve des confiseurs. «C’est un véritable test qu’on va passer», estime Rémy Moreau. «On est juste dans les clous au tiers du championnat. Je dis ça par respect à l’objectif avoué. » Le capitaine marmandais préfère adopter un profil modéré. Avec le temps, dans la maison « bleue et blanche », on s’affranchit d’une relative facilité liée à une compétition «affaiblie» cette saison. «Malgré tout le respect qu’on doit à nos adversaires, on ne va pas se mentir. C’est plus simple que la saison dernière. Le bilan est flatteur, on est très satisfait. On savoure, ça fait du bien de travailler chaque semaine sur cette dynamique. Comptablement, c’est bon. Pour autant, on ne va pas s’enflammer.»

Rémy Moreau est lucide: «le calendrier nous rend service. On l’a mis à profit, nos résultats sont conformes aux attentes du club. Les dirigeants, le staff sportif, chacun à son niveau nous a mis la pression, une bonne pression, bénéfique pour le groupe. On a des engagements à tenir, gardons-les à l’esprit.»

« Le temps joue en notre faveur »

Selon lui, le bloc de 4 matches à venir (d’ici le 10 décembre) sera révélateur. «Plus compliqué. Malemort, Issoire, Tulle, c’est ni plus ni moins les plus grosses équipes de la poule. L’an passé, Issoire nous avait infligé une défaite. Dans ce choc de la poule, on pourra mesurer plus précisément les progrès. Le genre de défi où il s’agira de défendre notre nouveau statut. Un leader se doit d’assumer ce rôle. On se sait attendu partout. C’est à nous d’abord de mettre tous les ingrédients nécessaires pour déjouer les pièges. A chaque match, on se construit. L’état d’esprit est de mieux en mieux.»

Le capitaine de l’USM regrette la forme inachevée du derby contre Casteljaloux. «Eux, ils ont joué leur va-tout, nous, on a chié notre match. On a été décevants, notamment devant. Dans les autres prestations, ce fut plus convaincant… La tendance ? Je ressens une montée en puissance. A chaque sortie, on fait en sorte de rajouter un truc en plus, de gommer les défauts. Le groupe est bosseur. Mais on sait que ça ne suffit pas. Nous devons absolument renforcer notre mental, afin de faire face à toute situation.»

Apprendre à grandir

Montrée du doigt l’an passé pour son inconstance, sa faiblesse à réagir et non à agir, l’USM apprend à grandir. Le temps joue en sa faveur. De la même manière, les recrues ont eu désormais le temps de s’adapter. Le leader marmandais rentre dans le dur (façon de parler) pour mieux s’évaluer. La coupure de deux semaines aura servi à soigner les bobos. A priori, côté infirmerie, tous les voyants sont au vert. Tant mieux, Malemort est à considérer avec le plus grand sérieux. Alors, dimanche à Dartiailh, l’USM est attendue dans le standard grosse défense (63 points et 5 essais encaissés en 7 matches) et au mieux dans son registre offensif. Qu’est-ce qui fait venir le public au stade? Pas besoin de vous faire un dessin, place au spectacle!

Dominique EMPOCIELLO

Les matches de la 8e journée

Dimanche 19 novembre

Isle – Tulle ; Puilboreau – Salles ; St-Yrieix – Cournon ; Casteljaloux – St Junien ; Lormont – Issoire ; Marmande - Malemort.