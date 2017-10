Lors de l’assemblée générale du Tennis Club Castériot, Quitterie Levadou, la présidente, a passé la main et elle est aujourd’hui la trésorière du club. Stéphane Vaillant a été élu à l’unanimité président. Suzie Bruneau reste professeur du tennis-club.

Pour la nouvelle saison, les cours d’ados ont été doublés dans un esprit de compétition et les cours d’adultes qui ont lieu le mercredi matin pourraient déboucher sur une participation au championnat départemental : par ailleurs un cours adulte débutant est proposé le samedi matin. Le lundi à 18h30, accueil des jeunes ados débutants.

Le vendredi les 7/9 ans s’entraînent à 16h30 et les 9/11 ans à 17h30. Le club souhaite une ouverture par digicode pour accéder au terrain afin de sécuriser les cours et éviter la dégradation.

La nouvelle équipe dirigeante met tout en œuvre pour la réhabilitation du second court et un diagnostic a été effectué par la FFT. Ce dossier est sur le bureau du maire. La participation du département est quasi certaine (entre 8.000 et 9.000€) sur un montant de 25.000€. Une subvention sera demandée à Jeunesse et sport du département.

« Ce nouveau terrain donnerait à coup sûr un nouvel élan au club » dit le nouveau président. Un éclairage à leds a été demandé à la mairie pour améliorer la visibilité des cours du soir dès l’automne.

Les personnes qui souhaitent rejoindre le tennis Club de la commune nouvelle Castets et Castillon peuvent se manifester à l’adresse suivante: tennisclubcastets@gmail.com et au 06.68.40.63.49.