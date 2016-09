Langon Régionale 1 : le LFC ouvre sa saison à Octavin

Le Langon FC retrouve le championnat avec la réception ce dimanche (15h30) de l’Élan Béarnais d’Orthez. Ce sera la première de la saison à Octavin pour les Sud-Girondins, qui ont jusqu’à présent disputé à l’extérieur leurs trois matches officiels du présent exercice (deux en championnat, un en coupe).

Après Biarritz, c’est une autre formation très physique et compacte qui sera proposée aux Langonnais. On peut s’attendre à ce que les Béarnais laissent l’initiative du jeu et la possession du ballon à leur hôte, pour mieux le contrer ensuite.

Pierrick Landais enregistre avec satisfaction les retours de Vîmes, Gauthier Mouline, Adrien Deloubes et Guillaume Saccon. Une petite incertitude plane quant à la présence de Pierre Lafargue, qui est sorti à la mi-temps à Chamiers en se tenant la cuisse.