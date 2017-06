Cela vous tente de découvrir la vie et l’engagement d’un sapeur-pompier au quotidien ? Ça tombe bien ! Le centre de secours de Langon-Saint Macaire recrute une quinzaine de jeunes volontaires.

Durant un cycle de quatre ans, ces jeunes filles et jeunes hommes qui sont recrutés à 13 ou 14 ans découvriront une formation où l’esprit d’engagement, la camaraderie et le partage sont « la Lettre et l’Esprit ».

Formation le samedi matin

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la caserne et doivent être retournés complétés au plus tôt.

Ensuite, une première sélection s’opère parmi les candidatures avec des épreuves imposées pour démontrer leurs connaissances générales (dictée et maths appliquées) et leur niveau sportif (Vaméval, souplesse, pompes).

Durant la formation qui se déroulera le samedi matin à la caserne de Langon, les jeunes seront sensibilisés aux gestes de premiers secours, aux méthodes d’extinction des incendies, aux sauvetages et aux opérations diverses qui rythment le quotidien des sapeurs-pompiers sans participer à de réelles opérations de secours. Cette formation se partage entre des cours théoriques, les manœuvres et le sport, et sera sanctionnée par le passage du brevet national de jeune sapeur-pompier (JSP).

Durant la formation, les jeunes participeront aussi à différentes épreuves sportives et concours de manœuvres. À l’issue de la formation, les JSP seront ainsi en mesure de signer un engagement au sein du centre de secours.

Jean-Claude Darroman, responsable des JSP :

Nous avons régulièrement des jeunes qui passent le brevet et l’obtienne, après tous ne deviennent pas sapeur-pompier professionnel. Les jeunes apprennent à vivre en groupe et ont une vision réelle de la vie des pompiers.

Cinq à six pompiers en rotation accompagnent les jeunes durant leur formation et souvent d’anciens JSP interviennent auprès d’eux.

Renseignements : centre de secours Langon – Saint-Macaire : 05.56.98.00.30.