Ils étaient dernièrement 14 candidats à un futur emploi chez Garnica Plywood, le géant espagnol de la transformation du peuplier installé depuis 2010 sur la zone d’activité de Samazan. Quatorze volontaires, dont deux femmes, ayant le profil de l’emploit et surtout ayant été triés sur le volet par Pôle Emploi et la Mission Locale de la Moyenne Garonne. Garnica aspire à se développer mais peine à trouver la main-d’œuvre. Une visite de l’entreprise était organisée dans le but de «donner envie» comme le dit Juan Angel Bezos, le directeur du site.

C’est à lire dans son intégralité dans Le Républicain en vente en kiosques ou sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne