Preignac Récits gascons d’Eric Roulet

Eric Roulet et son épouse Nathalie, musiciens et conteurs du groupe Gric de Prat, mettent en lumière cette tradition du conte, genre à part entière de la littérature occitane.

Qu’est-ce qui vous a motivés à écrire ce livre ?

Eric Roulet : L’envie de transmettre. L’âge aidant (ndlr : 56 ans), je me suis dit qu’il fallait penser aux générations futures et garder trace de notre culture gasconne et occitane, afin de la faire reconnaître à sa juste valeur. Le fait d’avoir écrit ce livre bilingue vise en plus à toucher un public qui ne connaîtrait pas, ou peu, l’occitan.

Que signifie le titre “Contes d’un futur achevé” ?

Par cette formule, c’est une question qui est posée : « cet ouvrage accompagne-t-il les derniers éclats d’une langue ou se fait-il l’écho d’un nouvel avenir ? »

Selon vous, la culture occitane est-elle en train de mourir ?

Il y a quelques années j’étais plutôt pessimiste mais aujourd’hui on constate que quelque chose est en train de se passer : les nouveaux habitants en Gironde sont très assoiffés d’une identité locale et s’intéressent du coup à l’occitan.

L’enseignement bilingue occitan-français se développe, notamment à Langon

Oui, cela prouve ce regain d’intérêt. Quand on m’a proposé d’être professeur d’occitan l’an dernier, il y avait un gros défi à relever : on comptait deux élèves au lycée de Langon, il y en a aujourd’hui 42 ; il y en avait 35 à Pian, maintenant ils sont plus d’une centaine; et à La Réole il y en avait 5 ou 6 contre 49 désormais. C’est motivant.

Dans ce livre, des récits enregistrés sont téléchargeables par QR codes. Un pied de nez pour ceux qui pensent que l’occitan, c’est ringard ?

Il faut être dans la modernité sinon on reste réduit à être « ceux qui dansent le rondeau » (rires). Jean-Michel Rivet, professeur de prise de son à l’Université de Bordeaux et compositeur de musique électro acoustique, a donc composé des accompagnements pour cinq récits du livre.

D’où vous vient cet intérêt pour le conte ?

Sûrement de mon arrièregrand-mère et de ma grandmère qui m’ont transmis l’amour de la culture occitane et du conte. L’émotion que l’on peut dégager quand on raconte, je la tiens d’elles qui perpétuaient cette tradition orale. Et depuis 22 ans, avec mon groupe de musique Gric de Prat, c’est ce que nous essayons aussi de faire. D’ailleurs la plupart des contes du livre, je les ai racontés sur scène, à part quelques inédits et hommages à d’autres conteurs et auteurs gascons.

Que racontent ces histoires gasconnes ?

Ils sont imaginaires mais basés sur des anecdotes de la vie quotidienne ou des récits que l’on m’a confiés. Même si le conte est un genre que l’on associe aux enfants, à tort car c’est vraiment aux adultes qu’il s’adresse dans la culture occitane, mes contes sont des tranches de vie qui mettent en avant la tendresse et l’être humain dans toute sa fragilité. Et pour vous faire une confidence : même si j’aime beaucoup écrire des contes, je préfère encore plus les raconter !

Propos recueillis par Delphine Decourcelle

Le livre

« Contes d’un doman acabat/Contes d’un futur achevé », sorti cet été, comporte une vingtaine de récits gascons écrits par Eric Roulet, avec aussi une reprise de quatre contes traditionnels. « Ces contes sont des histoires simples dites avec des mots simples, semées depuis des années par les chemins d’Aquitaine. Des choses à raconter et à entendre, mine de rien, pour s’attendrir quelque peu sur soi-même et sur les autres ». Ce livre est le fruit de trois années de travail : « la traduction des contes en fran- çais n’a pas été simple, la sonorité de la langue n’est pas du tout la même » confie l’auteur. Eric Roulet, après deux études sur l’occitan, publiées aux Editions Princi Negue et de l’Entre-deux-Mers, a également fait paraître un libredisque sur un des spectacles de son groupe de musique, Gric de Prat.

Publié aux Editions Sud-Ouest (14,90€), disponible dans toutes les librairies.