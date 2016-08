[RECETTES] La carotte : en cake ou en tagliatelles

Tagliatelles de carottes primeurs, sauce à l’orange

Pour 4 personnes : 500 g de carottes primeurs, 2 oranges, 1 citron (ou 1 c. à soupe de vinaigre de Xéres), 1 pincée de sel, 2 c. à soupe d’huile d’olive.

Peler les carottes, les rincer puis les sécher. Réaliser à l’aide d’un rasoir à légumes ou d’un couteau économe des rubans de carotte en entaillant le légume sur toute sa longueur (il restera un « cœur » qui ne pourra pas être taillé, le conserver au frais pour l’ajouter à une soupe ou en garniture aromatique pour un plat cuisiné). Presser les oranges et le citron. Dans un saladier, verser les jus d’agrumes et le sel. Ajouter l’huile d’olive et mélanger. Ajouter les tagliatelles de carotte et remuer délicatement pour éviter de casser les rubans de carotte.

Parmentier de carottes et joue de bœuf

Pour 4 personnes : 800 g de carottes, 400 g de pommes de terre à purée, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 600 g de joue de bœuf dénervée (soit l’équivalent d’une belle joue), 1 bouquet garni, 1 oignon, 3 pincées de sel, 2 c. à soupe de chapelure.

Plonger dans une casserole d’eau salée au gros sel, le bouquet garni, un demi-oignon et la joue de bœuf. Démarrer la cuisson à froid et laisser mitonner au moins 1h 30. Peler les carottes et les pommes de terre puis les tailler en morceaux. Les cuire à l’eau salée 25 à 30 min avec un demi-oignon. Egoutter puis écraser les légumes au presse-purée ou au fouet. Ajouter l’huile d’olive. Bien mélanger. Effilocher la viande (préalablement tiédie) dans un plat à gratin (ou dans des ramequins individuels). Etaler dessus la purée. Parsemer de chapelure puis passer à four chaud environ 10 min avant de servir accompagné d’une salade verte.

Carotte cake au miel et vanille, caramel au beurre salé

Pour 4 personnes : Pour le carotte cake : 300 g de carottes, 3 œufs, 75 g de sucre roux, 50 g de beurre demi-sel, 1 c. à soupe de miel, 2 gousses de vanille Bourbon, 95 g de farine, 75 g de poudre d’amandes, 1 sachet de levure. Pour le caramel au beurre salé : 100 g de sucre semoule, 2 c. à soupe d’eau, 40 g de beurre demi-sel, 6 c. à soupe de crème liquide entière. Glace vanille.

Laver, éplucher les carottes et les râper. Préchauffer le four à 180°C. Réaliser le caramel au beurre salé en versant dans une casserole le sucre semoule et 2 cuillerées à soupe d’eau. Faire brunir le sirop puis hors du feu ajouter 40 g de beurre demi-sel et la crème liquide. Donner une ébullition, laisser refroidir et réserver au frais. Dans une casserole, faire fondre 50 g de beurre demi-sel. Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre roux. Ajouter le beurre fondu tiède, les carottes râpées puis le miel ainsi que les grains des gousses de vanille. Incorporer délicatement la farine puis la poudre d’amandes et le sachet de levure. Mélanger délicatement. Verser la pâte dans des moules en silicone et cuire entre 20 et 25 minutes à 180°C. Servir tiède avec le caramel au beurre salé refroidi et une boule de glace vanille.

APEI-Actualités.