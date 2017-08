Jeudi 31 août et vendredi 1er septembre, dans le cadre des travaux de construction du carrefour giratoire pour sécuriser le croisement des routes départementales RD 1.113 et RD 672 et la rue Bergoeing à Saint-Macaire, une déviation de la RD 1.113 doit être mise en place :

Sens La Réole vers Langon, avec une circulation par la RD 672 E4, la RD 672 et le PN 62,

Sens Langon vers La Réole avec une circulation par le PN 62, la RD 672 et la RD 672 E4,

Sens Pian-sur-Garonne vers Langon par la RD 672 et le PN 62.

Le carrefour RD 672 – RD 672 E4 sera équipé de feux de chantier à trois temps, avec en appui des moyens humains, permettant de régler tous les sens de circulation.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir